Bijna ieder kind kreeg ze mee naar school: drinkbekers en broodtrommels van Mepal

Bij innovatie wordt snel gedacht aan techreuzen als Apple en Google, maar sinds de jaren 70 is het Lochemse Mepal juist vaak betrokken bij grote maatschappelijke veranderingen in Nederland.

Het grootste huzarenstukje was de vooruitziende blik in de jaren 80 dat kinderen niet meer thuis zouden eten tussen de middag, maar op school. Nagenoeg elk kind in Nederland heeft in de afgelopen dertig jaar met de welbekende broodtrommel of hersluitbare beker met melk of Taksi rondgelopen. Uit deze plastic bewaardoosjes kwamen de soms al wat kleffe broodjes om je voor te bereiden op de laatste paar uur op school.