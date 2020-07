Bilal (31) streeft naar nummer 1-positie met halal kippenvlees: ‘Wij willen kampioen worden’

koken & eten Worm nestelt zich in amandelen van Japanse vrouw na eten van sushi

12:06 Een 25-jarige vrouw uit Tokio schrok zich een hoedje toen ze deze week een bezoek bracht aan de dokter vanwege keelpijn. Die pijn was niet afkomstig van een griepje, maar van een levende worm die zich genesteld had in een van haar amandelen. Het beestje was zo’n 38 millimeter lang. De oorzaak: een stevige portie sushi.