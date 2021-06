Biologische voeding valt door de mand: geregeld ongezonder dan gewone variant

De Consumentenbond meldt op de site dat op biologische producten over het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen zitten. Ook gebruiken producenten minder E-nummers zoals conserveermiddelen en kleurstoffen. In biologische producten worden soms wel andere ingrediënten gebruikt dan normaal: het zoeten doen fabrikanten vaak met rietsuiker, honing, tarwestroop of agavesiroop. Dat maakt voor je gezondheid weinig uit, aldus de Consumentenbond.



Biologische producten bevatten wel meer antioxidanten, zo blijkt uit ruim driehonderd studies naar verschillen in de samenstelling van biologische en niet-biologische plantaardige voedingsmiddelen. Dat zijn stoffen die ziekte helpen voorkomen. Bij favonoïden gaat het om 19 tot 69 procent, bij carotenoïden om 17 procent en bij vitamine C om 6 procent. Bij vitamine E, ook een antioxidant, lag het gehalte juist 15 procent lager. Of deze verschillen biologische producten gezonder maken was tot dusver nauwelijks onderzocht. Een onderzoek onder ruim 600.000 vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk vond in elk geval geen significant verschil in het risico op kanker tussen vrouwen die regelmatig biologische producten eten en vrouwen die dat niet doen.