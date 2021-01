Bitter vinden we brrrrr... maar het is o zo gezond

De meeste kinderen halen hun neus op voor boerenkool, spruitjes of grapefruit, net als sommige volwassenen. We hebben een aangeboren afkeer voor bitter, vertelt Kees de Graaf. Hij is hoogleraar sensoriek en eetgedrag aan de Wageningen University. ,,Als je iets heel bitters op iemands tong legt, zal diegene dat zo snel mogelijk willen uitspugen. Dieren hebben dezelfde reflexmatige reactie, knaagdieren trekken ook een vies gezicht als ze iets bitters proeven.’’