Boy (29) eet 13,5 frikandellen in een halfuur: ‘Geen makkelijke overwinning’

Hij was vooraf dé favoriet voor de overwinning. De 29-jarige Hellevoeter gaat het hele land door en naar België voor eetwedstrijden. Alleen was Boy (‘ik kom net uit de nacht’) in Rockanje niet in topconditie. Het eerste kwartier gaan de frikandellen, met een beetje mayo, nog soepel achter elkaar naar binnen. De tweede helft is aanzienlijk zwaarder.