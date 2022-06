Zo viert Paul de Leeuw Vaderdag met man en zonen: ‘Altijd proberen we de jongens aan tafel te krijgen’

Koken & EtenZondag is het Vaderdag. Voor Paul de Leeuw, zijn echtgenoot Stephan en zonen Kas en Toby een goed moment om samen te eten. Misschien thuis, maar waarschijnlijk in een restaurant. ,,We aten vroeger met feestdagen altijd zalm, croissants, warme broodjes en eieren als ontbijt.”

,,Mijn broer en ik hebben twee vaders, dus we knutselden altijd iets met de hulp op Vaderdag voor Paul en Stephan”, vertelt Kas de Leeuw (20). ,,Nu vieren we geen Moederdag én geen Vaderdag. Het is toch een beetje gek, met twee vaders.” ,,Het leeft niet zo heel erg in de familie”, vult pa De Leeuw aan. ,,Maar als het Moederdag was, liet de juf de kinderen ook iets maken. Dat vond ik wel charmant.”

Op feestdagen waren er vroeger niet veel tradities bij de De Leeuwen thuis, maar vader Stephan is heel goed met eieren en zalm, dus dat kwam vaak op tafel. ,,En we hadden altijd croissants en warme broodje enzo”, vertelt Kas. Hij woont sinds dit voorjaar op zichzelf in de hoofdstad, in hetzelfde pand waar zijn vaders een pied-à-terre hebben. Vader Paul (60): ,,En op zondag aten we ’s ochtends altijd aan tafel.’ Dat was één van de weinige dagen waarop ik niet werkte. Toen de kinderen ouder werden, waren zij zelf vaker weg.”

Een andere traditie was het zingen van Diana Ross’ Reach out and touch als de borden leeg waren. Dan pakten ze elkaars handen en zwaaiden daarmee boven hun hoofd op de maat van de muziek. Leuk toen ze klein waren, vindt Kas, maar nu een beetje gênant ,,Dat liedje zetten we thuis vooral in bij een etentje. Dat was een geluksmomentje. Maar om dat nu nog te doen… dat is niet echt in mijn comfortzone.” ,,Als we alleen al hun handen proberen te grijpen”, vult Paul aan, ,,dan trekken ze al terug, haha.”

Volledig scherm Kas kan al vanaf jongs af aan goed proeven. © INGA.POWILLEIT De tekst gaat verder onder de foto.

‘We zien elkaar te weinig’

Eten is belangrijk in het mannengezin. Deze Vaderdag proberen we met zijn vieren te eten. ,,Het is leuk om bij elkaar te komen”, zegt Paul de Leeuw. ,,Dus ik ga kijken of we de kinderen aan tafel kunnen krijgen. We zien elkaar weinig.” Hij schiet in de lach. ,,Kas woont sinds kort helemaal op zichzelf. Door corona was hij veel thuis bij ons. In de eerste week waren Stephan en ik ook in Amsterdam en kwamen we elkaar drie keer tegen bij de brug. Kas zei: ,,Zijn jullie me aan het achtervolgen of zo?”

Quote Ik zag dat de bouillon 18 uur moet trekken. Misschien overmorgen Kas over ramen

Puur toeval natuurlijk. De vaders weten dat Kas wel voor zichzelf kan zorgen. Hij heeft veel zin in ramen, een noedelgerecht uit de Japanse keuken met een vlees- of visbouillon. ,,Misschien omdat ik al zoveel video’s over ramen heb bekeken, maar mijn tijdlijn staat er weer vol mee. Met zo’n ei dat is gemarineerd in sojasaus.” Maar hij gaat het niet nu maken. ,,Ik zag dat de bouillon 18 uur moet trekken. Misschien overmorgen.” Iets anders kan ook: spaghetti met gehaktballen. ,,Dat heb ik al lang niet gegeten. Misschien maak ik dat bij papa.”

Vader en zoon eten én kokkerellen graag. Samen maakten zij het in maart verschenen kookboek Moeten, mogen & uitsloven, waarin beiden recepten en eetverhalen delen, doorspekt met humor en anekdotes. Welke kookboekenauteur zegt nou van zichzelf dat zijn hoofd er bij het opstaan uitziet als een knolselderij? En dat hij er op dat tijdstip wel reepjes rode kool over wil draperen om zijn snoet te verbergen, om vervolgens een heerlijk recept te geven met knolselderij en rode kool.

Kas vertel in het boek ook dat het gezin graag naar mooie restaurants ging én gaat. Liefst naar zaken waar geen grafstemming heerst. De Librije in Zwolle bijvoorbeeld, waar Jonnie Boer vol lof was over Kas. Niet omdat hij en zijn broertje zo lang aan tafel konden blijven zonder zich wild te gaan vervelen. Nee, omdat het ventje zo goed kon proeven. En dat op jonge leeftijd. ‘Hij weet nu al smaken te herkennen en onderscheiden.’ Een talent in de dop dus.

Quote Het is makkelijk te maken, met een spatje limoen. Je wrijft de kip in met paprikapoe­der en olie. Het ziet er ook goed uit op tafel. Paul over piepkuikens

Voor Vaderdag tipt Kas tempura. ,,Met groenten, maar je kunt er ook garnalen in doen.” Paul vindt krielkipjes een feestelijk idee voor Vaderdag. ,,Past heel goed bij een eetcafé. In het boek hebben we de anekdote opgenomen van eetcafé d’Ouwe Tak in Blaricum waar we graag komen. Die geven we credits omdat het een heel leuke is. Wij zeiden wel tegen de eigenaar: we missen piepkuiken. Vorige week gingen we er eten en stond het op de kaart! Heel erg lekker en hij was al veel besteld.”

Zelf krielkipjes maken kan ook, legt De Leeuw uit. In het kookboek van Kas en hem schrijft hij: ‘Het blijft feestelijk: iedereen een klein eigen kippetje. Een soort Gullivers reizen op je bord: te grote mensen kluiven aan een te klein kippetje. Dit is wel een cholesterolbom, maar dan doen we morgen weer rustig aan toch.’



Hij vult aan: ,,Het is makkelijk te maken, met een spatje limoen. Je wrijft de kip in met paprikapoeder en olie. Het ziet er ook goed uit op tafel. Niet teveel tegelijk, anders lijkt het een massagraf. En het lekkere is: delen is leuk hoor, maar het is ook wel lekker om je eigen stukje vlees te hebben.”

Piepkuiken

Ingrediënten voor 4 personen

4 piepkuikens (poelier)

1 limoen, in kwarten

4 laurierblaadjes

200 gram boter

zout en versgemalen zwarte peper

4 eetl. paprikapoeder

2 theel. chilivlokken

4 eetl. olijfolie

400 gram krieltjes, ongeschild

2 bosjes lente-uien

1 hele bol knoflook, ongepeld

Bereiding

- Verwarm de oven voor tot 180 °C.

- Leg de piepkuikens op een snijplank en dep ze droog met wat keukenpapier. Verwijder eventuele touwtjes en geef ze elk een naam. Dus: ‘Hallo Hugo’, ‘Lig je lekker, Liesbeth?’ Of gewoon ABBA: Annefried, Bjorn, Bennie en Agneta.

- Vul elk piepkuiken met een part limoen, 1 laurierblaadje en 50 gram boter. Bestrooi de kuikens royaal met zout, peper, paprikapoeder en chilivlokken. Masseer de kippetjes met olijfolie tot ze glanzen. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.

- Breng intussen een pan met ruim gezouten water aan de kook en kook de krieltjes in zo’n 10 minuten net beetgaar. Haal de krieltjes uit de pan en laat iets afkoelen. Halveer de lente-uien en leg ze 1 minuut in het kokende water. Dompel ze direct daarna in ijskoud water, dan blijven ze mooi groen.

- Schuif de bakplaat met de ABBA’s in de oven. Snijd de bol knoflook over de breedte doormidden en leg die erbij. Rooster de kuikens 10 minuten, haal de bakplaat uit de oven, verdeel de krieltjes en lente-ui over de bodem (leg de kippetjes erbovenop) en schuif nog 20 minuten terug in de oven. Het braadvocht zorgt ervoor dat de aardappeltjes en lente-uien een heerlijke smaak krijgen.

- Zet de bakplaat lekker op tafel en zoek een leuke ABBA-afspeel­lijst op.

Bron: Moeten, mogen & Uitsloven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.