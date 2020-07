Brood bakken met zuurdesem enorm in trek: ‘Ik heb een oor!’

Koken & etenBrood bakken steeg enorm in populariteit toen iedereen aan huis gekluisterd was de afgelopen maanden. Er kwamen veel thuisbakkers bij die aan de slag gingen met zuurdesem. Het mysterieuze goedje heeft inmiddels veel mensen in de greep.

Nederlanders zochten zich de afgelopen maanden suf op de zoekterm ‘zuurdesem’. Vooral in april en mei was er een piek te zien bij Google Trends. Dat veel van die zoekers ook daadwerkelijk gingen bakken, is bijvoorbeeld te zien in de (besloten) Facebookgroep De Zuurdesem Club. De mooiste broden van de ongeveer 3500 leden komen daar voorbij. De resultaten in de posts laten je watertanden: knapperige korsten, vaak prachtig gesneden. Je ruikt bij wijze van spreken de geur van versgebakken brood door het scherm heen.

Quote Het gaat helemaal mis met mijn wens om zuurdesem­brood te bakken! Lid van besloten facebookgroep De Zuurdesem Club Levine van Doorne, beheerder van de Facebookgroep en auteur van boeken over het onderwerp, ziet dat zuurdesembrood flink in populariteit is gestegen. ,,Ik merk dat aan het feit dat de workshops desembrood bakken die ik geef in een mum van tijd vol zijn. Ook blijft het aantal leden van De Zuurdesem Club stijgen. Heel veel mensen hebben belangstelling voor desembrood en willen weten hoe je dat zelf kan maken. Het is leuk om te zien dat mensen die eerst veel vragen en/of mislukte broden hadden steeds betere en mooiere desembroden gaan bakken.”

Er is veel te vertellen en te leren over desembrood, aldus Van Doorne: ,,Zuurdesem is eigenlijk dubbelop, desem betekent al verzuurd deeg. En: er zijn vele wegen die naar een lekker desembrood leiden. Mensen hebben vaak als ze de naam zuurdesembrood horen er een associatie bij van zuur brood, maar dat hoeft helemaal niet. Ook leeft helaas nog wel het idee dat desembrood een vast en stevig brood is, zoals brood dat je in de reformwinkel kunt kopen, maar dat hoeft echt niet zo te zijn. Je kunt met een goed recept, de juiste techniek en een beetje geduld prachtige en luchtige desembroden bakken.”

Beschimmeld

Niet dat het altijd goed gaat. Een van de leden meldt afgelopen zondag: ‘Ik durf het bijna niet te vertellen, maar twee bakjes desemstarter zijn beschimmeld in de koelkast! Het gaat helemaal mis met mijn wens om zuurdesembrood te bakken’. Tientallen reacties stromen binnen: troostende woorden en het aanbod om te helpen bij de nieuwe poging.

Als het wel goed gaat met bakken, is er onderling vreugde en regent het complimenten. ‘Vandaag voor het eerst m’n vlijmscherpe scheermesje gebruikt op een desembrood en heb zowaar een oor’, meldt een van de leden. ‘Mijn allereerste mini-oor. Megatrots en blij’. Een oor is een uitstekend stuk brood dat ontstaat door het inkerven van het deeg voor het de oven in gaat. Een oor wordt gezien als aantrekkelijk en is extra knapperig.

Toeval of niet: juist in deze tijd verschenen ook twee boeken over zuurdesem. Een uitgebreid, dik boek met veel foto's en uitleg (en eerste hulp bij ‘ongelukken’ voor als het niet helemaal lukt) met de titel Passie voor desem. Recepten voor heerlijk gezond brood en gebak. Het is een boek dat een enorme bestseller werd in Slovenië en het aantal Instagramvolgers van de auteur Anita Šumer deed groeien tot ruim 83.000. Haar videocollages over zuurdesem hierop werden miljoenen keren bekeken. Een mooi duidelijk boek, vindt Chloë Gubbels, ook lid van De Zuurdesem Club. Frederic Dierickx noemt het zelfs zijn favoriete boek.

Een ander boek dat net verschenen is is Hoe je een brood laat rijzen en verliefd wordt op zuurdesem, van de Brit Roly Allen. Ook een mooi boek, aldus de fans, al is het wat compacter. Annelies Leeuwe geeft de voorkeur aan de boeken van de Nederlandse Levine van Doorne.

In de kookboekwinkel van Mevrouw Hamersma staan beide nieuwe boeken in de kast. Toch zou eigenares Karin Hamersma de Broodbijbel adviseren. Niet omdat ze zo'n expert op bakgebied is (‘En zeker niet van brood’) maar omdat ze de hele serie kookbijbels zo goed vindt. ,,Ze zijn stuk voor stuk geschreven door experts en erg duidelijk voor beginners. Ze bevatten lekker veel achtergrondinformatie en how-to-foto’s.” Als ze zou moeten kiezen tussen de twee nieuwe zou ze trouwens die van de Brit kiezen. ,,Die lijkt me het leukst.”

Bubbelende desem

Wie meer dan alleen maar desembrood wil bakken, kan terecht bij het net verschenen Historisch bakboek brood. Daar staan ook recepten in met zuurdesem. Via deze link vind je de video over zuurdesem die auteur Manon Henzen heeft gemaakt. ,,Het is niets anders dan meel en water dat fermenteert", legt ze in de video uit. ,,Waarbij wilde gist en azijn- en melkzuurbacteriën ervoor zorgen dat je een pot met bubbelende desem krijgt en je brood heel goed rijst.”

