Brood in de airfryer bakken? Met deze tips gaat het altijd goed

In Nederland zijn we gek op brood en voor veel mensen is het dan ook dagelijkse kost. Hoewel je het makkelijk kunt kopen in elke supermarkt, is het veel smakelijker om een brood zelf te maken. Wist je dat je dit ook in de airfryer kunt doen, en dat dit ook nog eens heel simpel is?

Ga je aan de slag met een brood bakken in je airfryer, dan zijn er volgens Martin Senders, ook wel bekend als The Philips Chef, een aantal zaken om in de gaten te houden. ,,Ik adviseer in ieder geval om bakaccessoires te gebruiken die zijn afgemeten op het wattage van het apparaat.”

Volgens Annika Weuring, mede-eigenaar van foodblog Uit Paulines Keuken, is brood bakken in de airfryer supermakkelijk. Zij gebruikt een XXL-airfryer van Philips. ,,Bak bijvoorbeeld heel eenvoudig een focaccia in de airfryer”, zegt ze. Weuring deelt hiervan een recept op haar site. ,,Met een handvol ingrediënten maak je dit heerlijke brood klaar. Je hoeft het maar 15 minuten af te bakken in de airfryer op 180 graden, dus je bent supersnel klaar. Het belangrijkste is dat je het deeg goed kneedt (of laat een keukenmachine met deeghaak het werk doen) en dat je het deeg goed laat rijzen.”

Airfryer-recepten delen

Er zijn steeds meer mensen die experimenteren met brood bakken in de airfryer. ‘Het is heel makkelijk: doe de mix ongeveer een half uur in de airfryer en dan lukt het altijd’, schrijft iemand in een Facebook-groep voor airfryer-recepten. Ook in airfryers die niet van Philips zijn lukt het volgens hen prima, bijvoorbeeld in de Ninja AF300.

Nini de Ryck is ook lid van de Facebook-groep en bakt regelmatig brood in de airfryer. ,,Ik gebruik hiervoor kant-en-klare bakmixen, bijvoorbeeld waldkorn. Ik kneed het deeg met de hand om, om ‘voeling’ te hebben met het deeg. Zo is het makkelijker om eventueel water of meel toe te voegen tot je een perfect deeg hebt.”

,,Meestal voeg ik nog extra chiazaadjes en gehakte noten toe”, gaat De Ryck verder. ,,Dat laat ik dan twee keer 40 minuten rijzen. Na de eerste 40 minuten even terugkneden. Dan gaat het mengsel in een bakvorm op 160 graden voor 36 minuten in de airfryer. Ik gebruik een half pak omdat het brood anders niet in de airfryer past.”

Wanneer gebruik je een bakvorm in de airfryer

,,Veel mensen gebruiken een siliconen bakvorm, maar dat werkt heel anders dan een ijzeren bakaccessoire”, weet Senders. ,,Siliconen bakvormen geven veel minder warmte af en daardoor wordt het brood veel minder krokant en kleurt hij ook minder. Dat is eigenlijk altijd als je siliconen gebruikt, dat bakt gewoon op een heel andere manier.” Senders is daarom voorstander van bakaccessoires of bakvormen van ijzer.

In de Facebook-groep tipt iemand om een aluminium bak te gebruiken. ‘Die kan je gewoon halen bij Action of Xenos. In supermarkten zijn ze nu ook te koop vanwege het barbecueseizoen. Stel de airfryer in op 35 minuten op 180 graden en dek het bakje de laatste tien minuten af met aluminiumfolie. Houd het brood wel een beetje in de gaten, want elke airfryer is anders.’ Om te voorkomen dat je brood aan je bakvorm blijft plakken, is het volgens de website besteairfryer.com ook verstandig om bakspray of perkamentpapier te gebruiken.

Kwestie van wennen

De vuistregel volgens Senders: ,,Moet het brood korter dan of tot 30 minuten bakken? Houd dan een temperatuur aan van 160 graden. Bij alles wat langer dan 30 minuten moet bakken zou ik naar de 150 graden gaan.”

,,Het is een kwestie van wennen”, aldus Senders. ,,Ik kan natuurlijk alleen spreken voor de Philips Airfryers, maar de broden die ik hierin bak worden heel krokant omdat een oven eigenlijk een luchtdicht apparaat is met siliconen rubbers aan de zijkanten, die het vocht binnenhouden. Een airfryer heeft achterop een soort schoorsteen, die gooit het vocht eruit en dat zorgt voor een krokante korst op je brood.”

Wil je er zeker van zijn dat je een mooie knapperige broodkorst krijgt? ‘Bestrijk het deeg dan met boter of olie voordat je het bakt. Om een extra gouden korst te krijgen en te voorkomen dat het bruin wordt, kun je je brood met bloem bestuiven voordat je het in de airfryer bakt’, is te lezen op de website van besteairfryer.com.

