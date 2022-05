Brood wordt - net als bijna alles - duurder, loont het om te wachten op een aanbieding?

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product . Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: brood.

1. Hoeveel betalen we nu voor brood?

Net als de meeste producten in de supermarkt, is ook de prijs van brood gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de categorie ‘groot brood’ gaat het om een stijging van 10,1 procent. Waar je vorig jaar april nog gemiddeld 1,99 euro betaalde voor een kilo brood, is dat nu 2,19 euro. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. De prijsstijging was iets groter dan gemiddeld in Nederlandse supermarkten: die was 8,1 procent.

Ook klein brood werd duurder, maar de prijsverhoging viel voor croissants, puntjes, pistoletten en stokbrood alles mee: gemiddeld gingen deze producten voor 3,2 procent meer de supermarkt uit. Een jaar geleden betaalde je voor een kilo klein brood 3,90 euro, nu is dat de grens van 4 euro gepasseerd en betaal je 4,03 voor een kilo.

,,We hadden misschien verwacht dat de stijging hoger was, na alle berichten over de graanoogst en de situatie in Oekraïne”, zegt GfK-onderzoeker Norman Buysse. ,,Het kan zijn dat supermarkten voorzichtiger zijn omdat brood een belangrijke categorie is om mensen naar de winkel te trekken.” Toch verwacht hij dat de prijs meer gaat stijgen. ,,Uiteindelijk komt het allemaal op het bordje van de consument terecht.” De bakkersbranche verwachtte eerder dat de prijs van brood wel twee keer zo hoog gaat worden.

2. Wachten op een aanbieding of niet?

Dat hangt er vanaf: gemiddeld gaat zo’n 24 procent van de uitgaven aan brood met een korting de supermarkt uit. Voor klein brood is dat 17 procent. Aanbiedingen zijn er dus zeker, maar meestal niet op het goedkoopste brood, weet Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda. ,,Het is over het algemeen het duurdere brood waar korting op zit.”

Wel bieden veel supermarkten acties om het brood van gisteren te verkopen. In supermarkten waar dat kan, gaat het vaak voor 0,25 of 0,50 euro de deur uit, weet Van Kuijen. Andere supermarkten doen ‘s avonds al het overgebleven brood met korting de deur uit. ,,Veel bakkers verkopen brood van gisteren via de app Too good to go. Dan krijg je met korting producten mee die anders worden weggegooid.”

Dit ‘oudere’ brood kun je vervolgens goed invriezen. En als je een kleine vriezer hebt, kun je brood ook nog gebruiken als het niet meer kakelvers is door het te roosteren, wentelteefjes of een tosti te maken of in de vorm van croutons bij een salade.

3. Is er een (goedkoper) alternatief?

Je zou, als je normaal gesproken wat duurder brood koopt, kunnen kijken of je het zelf kunt bakken, zegt Van Kuijen. ,,Als je het goedkoopste brood uit de supermarkt eet, zal je niet vlug goedkoper uit zijn. Maar als je een duurdere boterham lekker vindt, kan je best besparen als je bloem direct bij de molenaar haalt. Het is een kwestie van rekenen”, zegt ze. ,,Je kunt nooit besparen zonder te rekenen.”

Ook door middel van beleg kun je besparen. ,,Hummus is hartstikke goedkoop, zeker als je het zelf maakt”, zegt ze. ,,We zijn een land van kaas op de boterham, maar je kunt best besparen zonder je boterham op te geven.” Vind je dat geen probleem, dan kun je ook nog eens een wrap of salade proberen, tipt ze.

Volgens Buysse is het bovendien verstandig om naar de prijs per kilo te kijken. ,,Klein brood is minder in prijs gestegen dan groot brood, maar per kilo nog steeds duurder dan groot brood. Als je de eindjes aan elkaar moet knopen dan is het economisch verstandig om niet te kijken naar de prijsverhoging an sich, maar juist naar de prijs per kilogram.”

