Brownies, cake of taart: dit is het nut van bakpapier in je bakvorm

Koken & EtenAls je een taart of cake gaat bakken, is een bakvorm een onmisbare accessoire. Het is dan slim om bakpapier in je bakvorm te leggen. Maar waarom is dat eigenlijk en hoe doe je dit op de juiste manier? Kan het ook zonder?

,,Laten we voorop stellen: het voornaamste nut van bakpapier is zodat je product niet blijft plakken”, begint Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek. ,,Natuurlijk kan het zonder, maar het scheelt veel frustratie als je bijvoorbeeld brownies of een cake uit de bakvorm wil krijgen.”

Ondanks dat een bakvorm anti-aanbak kan zijn, kan er altijd een hoekje blijven plakken, stelt Van den Broek, die inmiddels al tien bakboeken heeft gepubliceerd. ,,Dat is zonde. Dus als je bij een cakevorm een stuk bakpapier in de lengte erin legt waarbij je aan beide lange zijkanten een stuk papier laat uitsteken, dan heb je zowel de bodem als de twee lange zijkanten met bakpapier bekleed. Als die cake dan uit de oven komt kan je hem met bakpapier en al in een keer uit de cakevorm tillen, door aan die twee stukken bakpapier te trekken. Dan hoef je dus niet moeilijk te doen door je bakvorm om te keren en dan je cake weer om te keren. Hetzelfde geldt voor een brownievorm.”

Quote Als je de bodem aan de zijkant invet, blijft het bakpapier er lekker tegenaan plakken en dan komt er geen cakebeslag tussen de vorm en je bakpapier Rugter van den Broek, Rutger Bakt

,,Met een springvorm leg ik het papier gewoon op de bodem”, gaat Van den Broek verder. ,,Je legt er een los stuk in en dan klik je de springvorm eromheen. Het bakpapier steekt dan uit aan de buitenkant, maar dat maakt niet uit.”

Bakvorm invetten

Je bakvorm van tevoren invetten zorgt er ook voor dat je bakpapier goed aan de bakvorm blijft plakken, aldus Van den Broek. ,,De twee kortere kantjes en de hoeken moet je sowieso invetten, want daar komt geen bakpapier. Als je de bodem aan de zijkant invet, blijft het bakpapier er lekker tegenaan plakken en dan komt er geen cakebeslag tussen de vorm en je bakpapier. Als je een los stuk bakpapier in de vorm legt, gaat het altijd nog een beetje bollen omdat het van een rol af komt. Dan zal je net zien dat er beslag tussen komt en dat is zonde. Een kleine lik boter kan dus geen kwaad.”

Heb je een goed (gecoat) blik met een teflonlaag, dan hoef je volgens meesterpatissier Hiljo Hillebrand niet eens bakpapier te gebruiken. ,,Bakpapier zorgt voor de mooie strakke rand van je product. Maar olie, boter of spray zorgt er net als bakpapier voor dat je product loskomt. Als je een nieuwe bakvorm vanaf het begin al invet, hoef je nagenoeg geen bakpapier te gebruiken. Ga ook nooit met scherpe materialen langs je bak- of springvorm. Als die kapot is kan je invetten wat je wil, maar dan blijft het product altijd plakken en moet je sowieso overstappen op bakpapier. Bij een oude bakvorm zou ik dus altijd bakpapier gebruiken, want die is vaak al beschadigd en dan komt het product niet los.”

Bakken zonder bakpapier

Heb je geen bakpapier? Dan kun je je bakvorm het beste extra goed invetten met boter of bakspray. ,,Je kunt het dan ook altijd met een beetje bloem bestuiven. Doe dit met een theezeefje en wat bloem, dat bestuif je over de vorm en dan tik je daarna de overtollige bloem die niet blijft plakken uit de vorm”, zegt Van den Broek.

,,Voor broodproducten gebruik ik meestal smeermiddel in plaats van bakpapier”, vertelt Hillebrand. ,,In banketproducten zit vaak wat meer suiker en vet, dus daarvoor gebruik ik dan wel bakpapier.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: