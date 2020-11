Burenliefde tijdens lockdown: dit hotel en restaurant werken nu samen

Aan de Goese Vlasmarkt openden chef-kok Wouter Kik en gastheer Jean Luc Etienne vorig jaar hun pareltje Codium. Een restaurant in het hogere segment, want dat ontbrak nog in de Zeeuwse stad. Het ervaren span wist datzelfde jaar de PZC Award Restaurant van het Jaar in de wacht te slepen. Ook was Codium de hoogste binnenkomer in de restaurantgids GaultMillau. Daarna ging het rap. Van heinde en ver tuften lekkerbekken naar Goes om de geraffineerde gerechten van chef Wouter te proeven en zich te wentelen in de gastvrije donzen deken van gastheer Jean Luc.