Burger King scoort 'heel slecht’ als het gaat om het welzijn van kippen

De jaarlijkse ranglijst, die World Animal Protection vanochtend publiceerde, heet The Pecking Order, oftewel de pikorde. Fastfoodketens worden beoordeeld op hun ‘concrete toezeggingen, ambities en transparantie rondom dierenwelzijn’, zoals Animal Protection het uitdrukt. Het is de derde keer dat de lijst is gepubliceerd.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Volledig scherm Ranking the fastfood-ketens. © Animal Protection

Ook in Nederland scoort Burger King zwaar onvoldoende: de fastfoodketen eindigt in de onderste regionen met de kwalificatie ‘zeer slecht’. Volgens campagnemanager Julia Bakker 'weigert Burger King om van de plofkip af te stappen’. Het minimale dat de keten zou kunnen doen, is zich houden aan de ‘Better Chicken Commitment’. Daarin staan afspraken over het gebruik van trager groeiende kippenrassen en meer bewegingsruimte voor de dieren. Onderaan de Nederlandse ranglijst staan ook Starbucks en Subway, die zich ook niet bezig houden met het welzijn van kippen.

KFC Nederland zorgt ervoor dat de fastfoodketens in Nederland er relatief goed voorstaan. Het zorgt er volgens Animal Protection voor dat tientallen miljoenen kippen per jaar een beter leven krijgen. Ook Domino’s Pizza en New York Pizza zouden enige vooruitgang hebben geboekt. Deze twee ketens hebben het Better Chicken Commitment inmiddels ondertekend, zo meldt Animal Protection, maar de implementatie daarvan – en dus de daadwerkelijke resultaten – moeten nog worden gerapporteerd.

Kip bij de supermarkt

In ons land voert Wakker Dier al jaren een felle strijd tegen de plofkip. Met succes, want steeds meer supermarktketens verkopen alleen nog verse kip met minimaal één ster Beter Leven. Alleen Spar, DekaMarkt, Hoogvliet en Boni blijven nog achter, meldde Wakker Dier onlangs. Met een paginagrote advertentie zette de dierenwelzijnsorganisatie de supermarkten in het zonnetje die wél zover zijn: AH, Lidl, Jumbo, Plus, Aldi, Picnic, Coop, Dirk, Poiesz, Boon's Markt, Vomar, MCD, Jan Linders en Nettorama.

