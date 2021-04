Campagne moet ons aan fruit en groente krijgen: ‘Leg het bij stations en ziekenhuizen’

Bij gezond eten horen groente en fruit, dat weet iedereen. Toch lukt het veel mensen niet om aan hun dagelijkse aanbevolen hoeveelheid te komen: 250 gram groente en 200 gram fruit. Hoewel ons land in de absolute top staat als het aankomt op het produceren en verhandelen van groenten en fruit, bungelen we ergens onderaan in Europa qua de consumptie ervan, zegt kookboekenauteur Samuel Levie, ambassadeur van de campagne, die onder het motto Geef kleur door een halfjaar door het land trekt. De campagne begint vandaag.

,,Het moet kunnen", zegt Levie in een telefonisch gesprek. ,,We produceren zoveel groente en fruit in Nederland. In dat opzicht spelen we Champions League terwijl het qua consumptie meer lijkt op meespelen in de derde divisie.”

De campagne sluit aan bij de doelen die groter zijn dan ons land: de Verenigde Naties hebben 2021 uitgeroepen tot International Year of Fruit and Vegetables. Italianen, Portugezen en Spanjaarden voeren het lijstje aan van Europeanen die wel veel groente en fruit eten, zo blijkt uit cijfers van Eurostat.

Eetmomenten creëren

Levie is al jaren betrokken bij projecten die duurzamer en gezonder eten stimuleren. ,,Je ziet dat groente en fruit in veel maaltijden geen plaats hebben, zeker bij het ontbijt en de lunch. Als er al een keer komkommer op brood komt, is het veel. Dan is het handig om meer eetmomenten te creëren waarbij fruit en groente wel een rol spelen.”

Dat kan op veel manieren, vindt de Amsterdammer. ,,Het begint al in de publieke ruimte. Zorg dat je het daar kunt vinden: stations, sportkantines, ziekenhuizen. Het best verkochte item in ziekenhuizen is het saucijzenbroodje!”

Quote Het is elke dag weer een verrassing wat ze die dag eten. Het is experimen­te­ren Samuel Levie over het eetgedrag van zijn kinderen Nu is precies het goede moment, vindt de ambassadeur. ,,We hebben afgelopen jaar gezien dat gezondere mensen minder vatbaar zijn voor corona.” Politici hebben een belangrijke rol, daarom krijgen drie leden van de Tweede Kamer vanochtend een fruit- en groentemand van Levie's mede-ambassadeur Nadia Zerouali.



Daarnaast kunnen mensen veel zelf doen, aldus Levie. Zelf besteedt hij op Instagram al veel aandacht aan groente en fruit. Het voordeel is: hij schreef er veel over, zoals Eten met Nijntje, dat werd genomineerd voor het Gouden Kookboek.

En als vader van een 2-jarige peuter en 4-jarige kleuter kent hij de uitdagingen van nabij. ,,Het is elke dag weer een verrassing wat ze die dag eten. Het is experimenteren. Laatst heb ik het wortelbroodje voor ze gemaakt uit het Nijntje-kookboek. Dat vonden ze heel lekker.”



Een andere tip die goed werkt, is heel simpel. ,,Voor het eten mogen de kinderen een kwartiertje tv-kijken. Dan zet ik een schaaltje neer met paprika, komkommer en tomaat met een dip. Dan hebben ze voor het eten al een bak met groenten op.”



Wie wil meedoen, kan zelf ook met initiatieven komen. Op de site Geefkleurdoor.nl staan ook tips om zelf meer fruit en groente te eten.

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.