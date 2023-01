Ceo van Schotse bierbrouwer betaalt ontevreden winnaars reclamestunt 470.000 pond uit eigen zak

BrewDog lanceerde in 2020 een reclamecampagne waarin het beweerde dat er vijftig massief gouden bierblikjes te winnen waren. Het enige wat je hoefde te doen was bier van dit merk te kopen, want de gouden blikjes zaten verstopt in kratten bier. De campagne sloeg enorm aan in het Verenigd Koninkrijk en mensen begonnen massaal bier te hamsteren. Op sociale media gonsde het van de berichten over hoeveel bier mensen hadden ingekocht in de hoop zo’n gouden blikje te vinden, aldus The Guardian.



De gelukkige winnaars waren verbaasd toen zij erachter kwamen dat het blikje niet van massief goud was, maar slechts verguld. Het goud dat erin was verwerkt was toch nog 10.000 pond waard, bleek volgens The Guardian, nadat een prijswinnaar de werkelijke waarde bij goudhandelaren had opgevraagd. Maar geen 15.000 pond, zoals BrewDog en Watt in hun reclame-uitingen hadden beweerd. Zo plaatste Watt online in totaal vijftig berichten op zijn persoonlijke socialemedia-accounts waarin hij onder meer beweerde dat de blikjes van massief goud waren en dat de waarde van een blikje 15.000 pond was.



Een aantal van hen besloot het hier niet bij te laten zitten. Zij stapten naar de Britse reclamecodecommissie, omdat zij vonden dat zij waren misleid. De commissie begon een onderzoek en verklaarde de klachten gegrond.