Chef-kok Cees baalt als een stekker: ‘Het doet me pijn om zó een asperge te serveren’

Laat bij Timmerman het woord asperge vallen en hij geeft vrijwel direct een college. Hij is een van de vele ‘schaamteloze fans’ van de bleke voorjaarsgroente. Timmerman begint over de bijna mythische bereiding van het product. Hij spreekt als een verliefde tiener over het vacuüm trekken van de asperges. Over het laten garen in een warmtebad. Over ‘scheutjes melk’. Over afkoelen in ijswater. En over de grillsmaak die alleen Japanse houtskool aan ‘de koningin van de groenten’ kan meegeven.