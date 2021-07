Chef-kok Marcel leerde dat de dood zich niet laat plannen: ‘Het leven is te kort voor slechte wijn’

Gouden Pollepel Dit jonge horecaduo levert betaalbare gerechten van hoog niveau in een prachtig stukje oud-Rotterdam

30 juni Aan het Rotterdamse Haringvliet is begin deze maand On Cru geopend, het eerste restaurant van chef-kok Kelvin de Pijper en zijn vriendin Denise van der Mijn. Twee horecadieren in hart en nieren; jong, ambitieus, veelbelovend en dapper.