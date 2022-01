Chef-kok Sander is murw gebeukt door de overheid: ‘Steeds aanpassen, afbellen, bestellen; ik word er horendol van’

Wat Eten We Vandaag: Papri­kastoof met couscous en feta

Deze paprikastoof met couscous en feta is een gerecht om vrolijk van te worden. Door de verschillende kleuren paprika’s is het een kleurrijk geheel en het kan ook nog eens in een pan bereid worden, ideaal toch? Heb je wat over? Gooi het niet weg, maar bewaar het als koude lunch voor de volgende dag.

20 januari