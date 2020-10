Chickslovefood geven hun beste ovenrecepten (en laten zien hoe je je vieze oven schoonmaakt)

Video Naast kippen houdt boer Vincent sprinkha­nen: ‘Wat dit gaat brengen, zal de tijd leren’

27 september Een stal vol kippen of varkens als extra inkomstenbron? Die tijd is voorbij, denkt pluimveehouder Vincent Jansen of Lorkeers. De maatschappij, de wereld, de consument: alles verandert. Het moet duurzamer en diervriendelijker. En dus ging hij een nieuw ondernemersavontuur aan. ,,Dit is echt pionieren.’’