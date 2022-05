Chili con carne maken? Met deze tips is het altijd een succes

,,Voor mij is chili con carne het ultieme comfortfood”, begint Simone van den Berg, oprichter van kookblog Simone’s Kitchen. ,,Een lekkere pan vol maken en dan met een bord op schoot op de bank eten. Wat er voor mij zeker in moet is gehakt, paprika, ui, knoflook, wortel, bleekselderij en kidneybonen.” Van den Berg gaat bij het gehakt het liefst voor half-om-half. ,,Dat is net wat minder snel droog dan rundergehakt, maar beide is natuurlijk goed mogelijk.”

Mix van bonen

In chili con carne gaan meestal kidneybonen, maar volgens Van den Berg kun je ook kiezen voor bruine bonen of adukiboontjes. ,,Die laatste zijn wat minder bekend, maar die kun je tegenwoordig ook in blik verkrijgen in sommige supermarkten. Ter variatie is het leuk om af en toe te wisselen. Verder vul ik het aan met blikjes tomaat, tomatenpuree en dan natuurlijk de specerijen.”

In de chili con carne van Eva de Vries, oprichter van foodblog Eef Kookt Zo, zit gehakt, bonen, tomaten, tomatenpuree en runderbouillon. ,,Ik gebruik graag een mix van verschillende bonen, zoals bruine bonen, kidneybonen en eventueel zwarte bonen. Wat maïs of paprika in blokjes erdoor is ook erg lekker. Als ik chili sin carne maak laat ik simpelweg het gehakt achterwege en ga ik voor extra bonen en groenten. Het is het ideale gerecht om restjes groenten mee op te maken.”

,,Voor chili sin carne kun je kiezen voor vegetarisch gehakt, maar persoonlijk vind ik dat meestal niet nodig”, zegt Van den Berg. Ook zij laat simpelweg het gehakt eruit. ,,Door de bonen is het toch al flink vullend. Wat ik wel vaak doe in het geval van een chili sin carne is dat ik een mix van bonen gebruik, bijvoorbeeld met linzen als extra erbij.”

Pittige smaakmakers

,,Mijn ‘geheime’ ingrediënt voor de lekkerste chili con carne is cacaopoeder”, aldus De Vries. ,,Ongezoete cacaopoeder geeft een heerlijke, volle en diepe smaak aan de chili. Deze truc kun je natuurlijk ook gebruiken als je chili sin carne maakt. Verder gebruik ik graag lekker veel kruiden in mijn chili. Paprikapoeder, uienpoeder, kaneel, korianderpoeder, oregano en natuurlijk chilivlokken. Ik maak hem niet te pittig, want dan kan het hele gezin lekker mee eten. Maar wil je wat extra pit, voeg dan wat extra chilivlokken en eventueel een beetje cayennepeper toe of bak simpelweg een chilipepertje mee met het gehakt. Extra lekker en lekker spicy! Serveer het vervolgens met wat zure room of crème fraîche, geraspte kaas, wraps en/of tortillachips.”

Chili hoort pittig te zijn, vindt Van den Berg. ,,Dus als smaakmaker doe ik er vaak ook nog een extra rood pepertje in. Daarnaast chilipoeder, komijn en gerookte paprika. Dat is eigenlijk de basis, vrij eenvoudig. Het is dan ook niet ingewikkeld om een chili minder heet te maken als je niet van pittig houdt: gewoon wat minder hard strooien met de chilipoeder.”

,,Er zijn mensen die chili con carne standaard eten met rijst of aardappelen erbij, maar ik vind dat persoonlijk een beetje overbodig”, aldus Van den Berg, die het recept van haar chili con carne op haar site deelt. ,,Ik eet het dus gewoon zo of ik vul het aan met stukjes verse avocado, nacho’s of zure room. Ik eet overigens ook wel eens een chili con carne zonder bonen. Niet iedereen is fan van bonen en dan wordt het gewoon een lekker pittige gehaktschotel.”

