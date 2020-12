Chirurgen waarschuwen: Gebruik geen mes als je pit avocado verwijdert

Het gaat zó mis. Thuiskoks houden de helft van een avocado in hun handpalm en steken zichzelf als ze per ongeluk uitschieten met het mes. Zo'n steekwond gaat vaak gepaard met een zenuwbeschadiging. Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar ziet een toenemend aantal mensen in het OLVG in Amsterdam, waar zij werkt. ,,Sinds een jaar of twee, het begin van de avocadohype, zien we bijna wekelijks patiënten met letsel aan hun hand .’’ Concrete cijfers voor Nederland zijn er niet, maar veel plastisch chirurgen zien meerdere gevallen per week in hun praktijk.

Doorgesneden pees

In de Verenigde Staten is de avocadohand een bekend verschijnsel. Jaarlijks verwonden rond de 8000 Amerikanen zichzelf door het verkeerd ontpitten van de vrucht. ,,Het gevolg van dit letsel is dat je geen gevoel meer in je vingers hebt’’, aldus Van de Kar. Dit kunnen chirurgen voorkomen, maar dan moeten ze de wond snel hechten, en zelfs dan is er geen garantie dat het gevoel in de vingers na een aantal maanden terugkeert.



Het ernstigste geval dat Van de Kar zag, was een doorgesneden pees. ,,In zo'n geval is een uitgebreidere operatie nodig. Vervolgens kom je in een langdurig oefentraject terecht om te kunnen herstellen.”