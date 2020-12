Chocolademousse getest: ‘Bij sommigen betaal je letterlijk voor lucht’

In elke supermarkt kun je ze scoren: bakken chocolademousse. Soms zijn het gezinsverpakkingen van een halve pond, soms eenpersoonskuipjes van zo’n honderd gram. Schep je de mousse met een ijslepel in een wijnglas of flûte, dan doet het van oorsprong Franse toetje zeker niet onder voor een chic kerstdessert. Bovendien is het een allemansvriend aan tafel. Vrijwel iedereen vindt het lekker. En dan is het ook nog eens spotgoedkoop. ,,Hoewel je bij sommigen letterlijk voor lucht betaalt’’, zegt patron-cuisinier Peter van Rooij.