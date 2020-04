Consumentenbond keurde 33 soorten vega-broodbeleg: deze kwamen als beste uit de test

We moeten minder vlees eten, horen we al tijden van het Voedingscentrum. Dat is gezonder. Wissel ham eens af met ei op brood, is een van de adviezen. Of kies een bonenburger in plaats van een hamburger. Een andere manier is vleeswaren op brood vervangen door een vegetarische variant, zou je denken.



De Consumentenbond wilde weten of dat een goed idee is. Uit het artikel in de Gezondgids, die vandaag bij abonnees op de mat ligt, blijkt dat het er maar van afhangt wat je kiest. De testers bekeken 33 vega-varianten en beoordeelden deze aan de hand van de zogenoemde Nutri-Score. Dit is een logo dat met kleuren (donkergroen, lichtgroen, geel, oranje en donkeroranje) aangeeft hoe gezond of ongezond levensmiddelen zijn. Deze kleur is tegenwoordig ook op veel producten in de supermarkt te vinden.