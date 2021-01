Consumentenbond: Klant op het verkeerde been door gezonde claims fabrikanten

,,We vinden steeds weer nieuwe voorbeelden van zogenaamd gezonde producten. Fabrikanten zijn kennelijk nogal hardleers. En daarom blijven wij ze hierop aanspreken", zegt directeur Sandra Molenaar. De Consumentenbond dringt in Den Haag en Brussel aan op maatregelen.



Recent onderzoek van de bond toont aan dat een meerderheid van de consumenten vindt dat etiketten duidelijker moeten aangeven of het product wel of niet gezond is. ,,Fabrikanten zouden beter moeten onderzoeken wat consumenten op basis van het etiket verwachten, voor ze een product op de markt brengen.”