Coronacrisis geeft maaltijdboxen een enorme boost

Een maaltijdbox, een pakket dat thuis voor je deur wordt afgeleverd met daarin recepten en de benodigde ingrediënten om maaltijden klaar te maken, is handig. Je hoeft niet meer naar de supermarkt en je hoeft niet na te denken over wat je nu weer moet klaarmaken als diner. Wie een abonnement afsluit, krijg het pakket meestal wekelijks op de mat.



De verkoop van deze dozen is enorm omhooggeschoten. In de Verenigde Staten heeft CNBC (Consumer News and Business Channel), een zakelijk televisieprogramma, onderzoek gedaan naar de uitgaven aan maaltijdboxen. Die zijn tot en met half mei blijkbaar verdubbeld. De waarde van het Amerikaanse bedrijf Blue Apron, verkoper van maaltijdboxen, schoot omhoog.

Ook in Nederland steeg de omzet van de aanbieders van maaltijdboxen. HelloFresh, Ekomenu en Marley Spoon verkochten veel meer abonnementen tijdens de coronacrisis. Volgens data van ABN AMRO besteedde de consument in maart 85 procent en in april 87 procent meer aan deze bedrijven dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volledig scherm Groei van voorgaande jaren in een jaar-op-jaar ontwikkeling van de verkoop van abonnementen op maaltijdboxen. © ABN AMRO

Diverse redenen

Consumenten kozen om diverse redenen voor deze maaltijdboxen tijdens de coronacrisis: ze wilden rijen en supermarkten mijden, de tekorten in de schappen stonden hen tegen en dan was daar natuurlijk ook nog het gemak van het laten thuisbezorgen. Nu de lockdown steeds meer versoepelt, verdwijnen deze aankoopmotieven gestaag. Toch verwacht ABN AMRO dat de cijfers hoog zullen blijven. Uit recente cijfers van een onderzoek van onderzoeksbureau Collier International blijkt dat 40 procent van de Nederlandse consumenten meer producten online wil gaan bestellen. Lekker makkelijk.

Bovendien werd er eerder, in een onderzoek van ABN AMRO in 2018, als reden om geen maaltijddoos in huis te halen, door 60 procent van de ondervraagden gezegd dat ze liever zelf boodschappen deden. Nu het boodschappen doen minder aantrekkelijk is, stapt de consument misschien toch liever over op een maaltijdbox. Ook vond 40 procent het vervelend om thuis te moeten blijven voor de bezorging. Nu men meer is gaan thuiswerken hoeft dat misschien geen probleem meer te zijn. Uit onderzoek van Intermediair en de Nationale Vacaturebank blijkt dat deze omslag voor ongeveer 50 procent van de werknemers goed bevalt en dat ze dit in de toekomst als een blijvertje willen zien.

Volledig scherm Belangrijkste drempels voor een abonnement op boodschappen. © ABN AMRO

Populariteit blijft

Ook in de transactiedata van juni is nog steeds te zien dat de maaltijdbox goed valt. In de eerste weken zijn de cijfers zelfs harder gegroeid dan die van online-supermarktboodschappen. Wel kan de aankomende recessie zorgen voor een daling in aankopen, de maaltijdboxen blijven namelijk relatief duur. In 2018 gaf 33 procent van de consumenten al aan dat de prijs een bezwaar was. Als de werkloosheid stijgt en de koopkracht daalt zal de prijs nog meer een rol gaan spelen.

Er is ook kritiek. Bij de Facebookposts van aanbieders van maaltijdboxen laten klanten als commentaar achter dat de dozen te duur zijn, de dozen soms niet of te laat aankomen of dat er te veel verpakkingen inzitten. Ook zouden de ingrediënten uit de boxen zelf niet naar wens zijn. Maar natuurlijk is er ook veel feedback terug te lezen van klanten die heel tevreden zijn over hun maaltijdboxen en ze graag blijven gebruiken.

Volledig scherm In de commentaren op een Facebook-post van een HelloFresh lees je de ervaringen en klachten van consumenten. © Facebook