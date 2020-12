Daar gaat het culinaire hapje in het plastic bakje: Even slikken voor chef-koks van toprestaurants

Precies het leukste gedeelte geven koks nu uit handen: het afwerken van gerechten en het fraai opmaken van het bord. Pizza of sushi wordt kant-en-klaar bij de voordeur afgeleverd, maar culinair gerechten van een van de toprestaurants in de stad vereisen wat extra werk. ,,De mensen moeten het nu thuis zelf afmaken. De waardering voor het opmaken van gerechten is een stuk groter. We krijgen daar veel leuke reacties over binnen. Daar halen wij nu veel energie en positiviteit uit”, zegt Jim van der Meer, die al anderhalf jaar chef-kok is bij Smaak & Vermaak in de Dorpsstraat.