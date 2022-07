Dag van de lasagne: met deze zes verrassende varianten maak je er iets speciaals van

Koken & Eten Oekraïense brouwer hier op festival met ‘oorlogs­bier’: ‘Met de zoete smaak van de overwin­ning’

Op minder dan tien kilometer afstand van de Oekraïense brouwerij Rebrew sloegen de bommen in. De brouwerij bleef onbeschadigd. Waar sommige werknemers inmiddels meevechten in het leger, staan de vrouwen uit het brouwteam komend weekend op het Mout Bierfestival in Dordrecht. ,,We willen juist ook positiviteit brengen.”

25 juli