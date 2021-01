De eerste gerookte gin van Nederland komt uit Hengelo

De opmars van walnoten van eigen bodem: Melissa en Rudolf Jan maken er een rijke olie van voor de salade

22 januari Walnoten importeren we uit Californië, Chili, Frankrijk of Oostbloklanden, terwijl het Nederlandse klimaat en bodem ook geschikt zijn. Om die reden, maar ook omdat noten steeds nadrukkelijker als onderdeel van een gezond voedingspatroon worden gepromoot, zien we hier steeds meer walnootbomen.