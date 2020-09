De Gouden Pollepel 2020-2021: Bekijk het klassement



De Gouden Pollepel-klassementVoor de rubriek De Gouden Pollepel bezoekt en beoordeelt het AD Rotterdams Dagblad wekelijks een restaurant in de regio. Bekijk de tussenstand van dit jaar hieronder. Klik op de linkjes om naar de beoordeling per restaurant te gaan. Reageren? Stuur een e-mailtje met vragen of suggesties naar rd.pollepel@ad.nl.