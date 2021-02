De horeca is het zat en sleept de Staat voor de rechter

Corona LIVE | 4217 nieuwe besmettin­gen, coronacij­fers ‘geven wat lucht’

16:57 Afgelopen etmaal zijn er 4217 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat aantal ligt iets boven het wekelijks gemiddelde. Het kabinet overweegt sportregels voor jongeren te versoepelen en kappers open te laten gaan. ,,Cijfers over de verspreiding van het coronavirus en de druk die dat geeft op de ziekenhuizen zien er aanzienlijk gunstiger uit dan we half januari hadden durven hopen”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.