De lekkerste pure pindakaas van de supermarkt: mooi vloeibaar, glanzend en goed mondgevoel

Koken & Eten Een maand lang alleen maar vlees eten: het ‘leeuwendi­eet’ trekt online de aandacht

Enkel vlees, hoogstens afgewisseld met een eitje: het ‘leeuwendieet’ is populair op sociale media. Zijn we helemaal de weg kwijt met onze voeding of heeft het dieet toch voordelen? Diëtiste Tanja Callewaert geeft haar visie.

16 januari