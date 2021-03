De vitamines stromen de klas in: ‘Een gezonde lunch hoeft niet duurder te zijn dan een zak snoep

Gezond, lekker en verrassend. Met dank aan de Westlandse chef Robèrt krijgen honderd kinderen in Alphen aan den Rijn vier keer in de week een kakelverse schoolmaaltijd met groenten en fruit uit de kassen voorgeschoteld. Het is een klein begin van wat mogelijk tot iets groots uitgroeit. ,,Uiteindelijk willen we dit op scholen in alle grote steden gaan doen.”

Als opwarmertje krijgen de kinderen van basisschool De Stromen op school een filmpje te zien dat zojuist online is gezet. In de blinkende bedrijfskeuken van Koppert Cress in Monster zien ze chef Robèrt aan het werk met grote messen en een rasp. Hij laat zien hoe hij een reepjessalade maakt, gelardeerd met verse kaas, humus en bloemkool. De kleuren van de verse producten spatten bijna van het scherm. ,,Eet smakelijk allemaal vandaag”, zegt hij bij het afscheid.

Robèrt is in korte tijd uitgegroeid tot de held van de kinderen, die sinds kort een culinaire ontdekkingsreis beleven. De honderd leerlingen van vier groepen 6/7 kennen hem alleen van het computerscherm, maar willen hem ook graag ontmoeten. Een afspraak is in de maak. Want juist in de keuken kan de met een Franse baret getooide Robèrt nog eens extra onderstrepen dat lekker eten en een gezonde levensstijl hand in hand gaan.

Vanuit Monster worden de grote schalen met een elektrische vrachtauto van Lessgo uit Alphen aan den Rijn op school afgeleverd, waar de kinderen tijdens een lopend buffet hun bordje mogen volscheppen. Het is een pilot, maar de initiatiefnemers zijn er heilig van overtuigd dat de gezonde lunch de komende jaren een grote vlucht zou kunnen gaan nemen.

,,Dankzij de glastuinbouw hebben we gezonde en goedkope kwaliteitsproducten in overvloed”, zegt mede-initiatiefnemer Rob Baan, die de keuken van zijn bedrijf Koppert Cress beschikbaar heeft gesteld. ,,Tegelijkertijd zien we dat veel kinderen ongezond eten, te zwaar zijn of aan diabetes lijden. Het is belangrijk dat we daar iets aan doen. Kinderen worden er blij van. En op lange termijn heeft het positieve effecten op de volksgezondheid. Daar ben ik niet alleen van overtuigd, dat heeft een grootschalige proef op Limburgse scholen ook al aangetoond.”

De pilot op de school in Alphen aan den Rijn is ontstaan in de boezem van Greenports Nederland, een organisatie waarin ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. De in deze club actieve wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn stelde een gemeentelijke bijdrage beschikbaar, waardoor ouders gedurende de proef geen bijdrage hoeven te betalen.

,,We proberen uit te komen op een model waarin een lunch niet duurder is dan een zak snoep”, zegt Natasja van der Lely, die nauw betrokken is bij het project. ,,We willen graag bereiken dat kinderen dagelijks de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit binnenkrijgen.”

Opvallend is dat de klassen door de Stichting Groene Stad worden voorzien van planten. Het zorgt voor zuurstof en rust. ,,Uit onderzoek blijkt dat planten een positief effect hebben op het zelfbeeld en het concentratievermogen van kinderen. Ze worden er zelfs creatiever van.”

De resultaten worden later gepresenteerd bij de G40, het netwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland waartoe behalve Alphen aan den Rijn onder meer ook Zoetermeer, Delft, Schiedam en Dordrecht behoren. In veel steden bestaat belangstelling voor het project, waarin lokale sociale werkplaatsen de maaltijden kunnen gaan bereiden.

