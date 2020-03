De Vlaamse Erina (29) opent de dertiende frituur in haar dorp

De gemeente Ravels mag je gerust het frietparadijs van Vlaanderen noemen. De plattelandsgemeente telde al twaalf frituren en daar is er deze week nóg een bij gekomen. Erina Bijns is de kracht achter nummer dertien. Nederlanders helpen de omzet van friet in haar gemeente te stuwen.

Hoeveel snackbars kun je in een gemeente openen? Meestal heb je in een dorp keuze uit een of twee cafetaria's - of frietkotten, zoals de Vlamingen snackbars noemen. En wanneer je frietjes wilt eten op die ene dag dat die ene snackbar dicht is, moet je het wellicht een dorp verderop zoeken. In Ravels, net over de grens ten zuiden van Tilburg, is dat anders. Met het opengaan van haar snackbar telt Ravels sinds deze week de dertien snackbars. De dertiende is van de 29-jarige Erina Bijns.

Nederlanders

Dertien frituren voor een gemeente met nog geen 15.000 inwoners: dat is één frituur per 1153 inwoners. Een cijfer dat ver boven het Vlaamse gemiddelde ligt. Volgens de frituristenbond is één frietkot per 2500 à 3000 inwoners de norm om ‘frituren leefbaar te houden’. Volgens die norm zou Ravels vijf à zes frituren mogen hebben. Het zijn er voortaan dus dertien.



,,Toch ben ik er vrij zeker van dat er nog ruimte is voor een dertiende frituur in Ravels”, zegt Erina Bijns. ,,We zitten vlakbij de Nederlandse grens. De frituren in ons dorp krijgen dus traditioneel veel Nederlanders over de vloer.”



In Nederland is het aantal snackbars per inwoner – volgens de laatste cijfers die uit 2017 dateren – iets lager dan in België. Nederland telt 2,9 snackbars per 10.000 inwoners, zo berekende Snackkoerier, oftewel ongeveer één snackbar per 3300 inwoners.

Jobstudent

Erina Bijns opent frituur Den Dijk in de kern Weelde. Het is er de zesde frituur. De andere snackbars liggen in Poppel, waar drie cafetaria's te vinden zijn, en het centrum van Ravels, dat er over vier beschikt. ,,Zelf ben ik mijn frietcarrière op 15-jarige leeftijd begonnen als jobstudent bij frituur Eugène in Ravels. Na een tijd heb ik daar een contract gekregen als vaste werknemer, maar na zes jaar vast in dienst heb ik een stap opzij gezet omdat ik koos voor het gezinsleven.”

Kans

Intussen zijn de kinderen van Erina, een jongen en een meisje, respectievelijk 5 jaar en 8 maanden oud. ,,Toen ik hoorde dat het pand van café ’t Vervolg te koop stond, kon ik die kans niet laten liggen. Als ik ooit een eigen frituur wilde hebben, was dit hét moment”, zegt Erina. ,,Op 30 december zijn we met de verbouwingswerken gestart. Vandaag, twee maanden later, kan de frituur openen.”

Volledig scherm Frituur Den Dijk opende in het voormalige café 't Vervolg. © Jef Van Nooten

Metamorfose

’t Vervolg was een bekend café in het dorp. De caféklanten van vroeger zullen het interieur van hun oude stamkroeg amper nog herkennen. ,,Vroeger was het er heel zwart: zwarte panelen, zwarte plafonds. Dat hebben we allemaal lichter gemaakt. De toog was gemetst, dus die is er ook uit. We hebben geen muren gesloopt, maar voor de rest is het een totale metamorfose.”

Speeltuin

Omdat frituur Den Dijk ook veel klanten vanuit Nederland hoopt te lokken, wordt er behalve afhaal ook veel aandacht besteed aan consumptie ter plaatse. ,,Ik heb zestig zitplaatsen binnen en een groot terras waar een mooie speeltuin voor de kinderen komt. Ik hou het qua aanbod vrij basic, al heb ik wel naast de typische frituurproducten ook vers stoofvlees, goulash en videe, huisgemaakte spaghetti, broodjes en koude schotels.”

Alle dertien goed

Ben je eens in Ravel en wil je de snackbars uitproberen? Dit zijn ze:

Ravels

- Frituur Bax, Dorp 36

- Frituur Den Eel, Peelsestraat 78

- Frituur Ravels, Grote Baan 198a

- Frituur Eugène, Grote Baan 34

Weelde

- Frituur Bax Bis, Weeldestraat 2

- Frituur Chef Bruno, Weeldestraat 101

- Frituur Den Dijk, Koning Albertstraat 125

- Frituur Emmaüs, Prinsenlaan 84a

- Frituur De Snack, Bredaseweg 44

- Frituur Weelde, Weeldestraat 179

Poppel

- Frituur ’t Dorp, Tilburgseweg 24

- Frituur De Kest, Tilburgseweg 30- Frituur ’t Voske, Tilburgseweg 22