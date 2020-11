Demi Lovato onder vuur om pronken met gebraden kalkoen na knuffelen bij opvang

‘Onze kalkoenen waren zo blij om Demi te ontmoeten!’ schreef de Amerikaanse dierenopvangorganisatie Farm Sanctuary afgelopen maand op Facebook. Op de foto stond een glimlachende Lovato, knuffelend met de kalkoen op haar schoot.



Het gevoel was wederzijds, bleek uit haar woorden op Instagram. ‘Ik bracht de dag door met dieren die zijn gered van wreedheid’, aldus Demi tegenover haar 93 miljoen volgers. ‘Het hoogtepunt was het knuffelen met de geredde kalkoen Sandy.’ De zangeres begreep bijna niet hoe vergevingsgezind de dieren bleken te zijn. ‘Ze moesten mensen leren vertrouwen na wat ze hadden meegemaakt. Hun veerkracht is geweldig!’

Ze riep haar fans bovendien op symbolisch een kalkoen te adopteren, een belangrijk doel van de organisatie. Al sinds 1986 probeert Farm Sanctuary mensen met het ‘adopteer een kalkoen’-project te bewegen geen kalkoen meer te eten. Jaarlijks worden er volgens de organisatie immers 46 miljoen van de vogels geslacht, alleen voor Thanksgiving.

Braadslee

Ondanks Demi’s medeleven belandde afgelopen week toch een gebraden exemplaar op haar bord. ‘Ik ben dankbaar voor jullie allemaal’, schreef de zangeres in haar Instagram Stories bij een kiekje van een kalkoen in een braadslee.



Meerdere twitteraars zetten de twee contrasterende foto’s al snel naast elkaar, in het geval van gebruiker Sacha met het bijschrift ‘ik huil’. De tweet verzamelde in korte tijd bijna 596.000 likes en ruim 74.000 retweets. Een variant met de bekende Twitter-tekst ‘hoe het begon en hoe het nu gaat’ ging ook viraal, met bijna 52.000 likes.



Hoewel sommige mensen kritisch waren over Demi’s actie, vonden anderen het ook grappig of verdedigden ze haar. Ze had met haar bezoek aan de opvang immers niet beloofd nooit meer kalkoen te eten en het is niet gezegd dat haar diner een slecht leven heeft gehad.



Daarnaast was het adopteer-project dit jaar succesvoller dan ooit, misschien wel dankzij Demi’s steun. Lovato zelf heeft nog niet op de ophef gereageerd, de opvang ook niet.

