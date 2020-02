Deze Belg eet elke dag biefstuk met frietjes: Van de rest moet ik kokhalzen

Toen hij klein was, lag hij geregeld in het ziekenhuis omdat hij amper iets at. Maar ook daar wisten ze weinig raad met de kleine Vermeulen. ,,Laat hem dan maar eten wat hij wil", besloot de dokter met gefronste wenkbrauwen. Niets hield Hub binnen, behalve boterhammen met choco én biefstuk met frietjes als warme maaltijd. Toen hij nog thuis woonde, kreeg hij twee keer per week zijn vaste maaltijd: op woensdag en zaterdag. Maar toen hij het huis verliet rond zijn twintigste werd het dagelijkse kost. Nu is hij 54, getrouwd en vader van een zoon, maar is zijn eetpatroon ongewijzigd gebleven.