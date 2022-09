Deze budgetbieren van de supermarkt komen als beste uit de test

Wanneer je aan een Nederlandse bar ‘een biertje’ bestelt, krijg je bijna altijd pils. Dat bestaat in de basis uit water, mout, hop en gist, is helder goudgeel van kleur en heeft een alcoholpercentage van ongeveer vijf procent. Pils is een ondergistend bier, wat inhoudt dat de gist tijdens het gistingsproces naar de bodem van de kuip zakt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld speciaalbier, dat bijna altijd bovengistend is. Pils is dus altijd bier, maar niet al het bier is pils.