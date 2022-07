Deze chips zijn ineens een hit: ‘Sinds corona zit iedereen te chillen met een bakje chips op schoot’

Koken & Eten Koninklijk paar kookt in Oostenrijk: ‘De olie uit het zuiden is zo lekker, je gaat er bijna van jodelen’

Tijdens hun staatsbezoek aan Oostenrijk stonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima samen in de keuken. In een cultureel centrum in Wenen hielpen zij met het bereiden van een maaltijd. Bij de kookclub worden Oostenrijkse gerechten gecombineerd met streekgerechten uit andere delen van de wereld.

29 juni