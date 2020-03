Deze Indische gestoomde cake wil je echt proeven (en maken!)

WinactieIn onze videoserie Indo Food verdiepen koks Job en Perry zich in de Indonesische cultuur en keuken. In deze aflevering gaan ze de patisserie in om de Indische roti kukus te maken, een gestoomde gemarmerde cake.

De koks gaan in de buurt van Amersfoort op bezoek bij de Indische bakkerij Toko Lo. Eigenaresse Lola legt uit waarom zoetigheid zo belangrijk is in de Indonesische en Indische keuken. ,,Het is een manier van het leven vieren, het wordt vaak geserveerd bij bijzondere gelegenheden.’’ Ze noemt zoet eten een ‘verwelkoming’.

De chefkoks zijn beiden enthousiast over de roti kukus. Perry proeft een stuk met pandan. ,,Dit is echt te gek’’, zegt hij. Bij de Indisch patissier staan verschillende traditionele gerechten op tafel: van spekkoek tot kleponnetjes, die gemaakt worden van kleefrijstmeel en gula djawa (een Javaanse palmsuiker).

Na het proeven gaan de koks boodschappen doen om hun eigen versie van de zoete lekkernij te maken. Lola geeft haar ‘geheime’ recept weg voor roti kukus, maar Job en Perry proberen Lola te overtuigen van hun over the top versie.

Roti kukus met pandan.

Zelf maken? Dit is het recept:

Ingrediënten:

- 3 verse eieren

- 150 g kristalsuiker

- 50 g witte basterdsuiker

- 1 zakje vanillesuiker

- 200 g zelfrijzend bakmeel

- snuf zout

- 50 ml Sprite

- 1 eetlepel goede kwaliteit cacao of 1 el pandan-extract*

Benodigdheden

Stoompan

Theedoek

Optioneel (smaakstof i.p.v. cacao):

Pandan

1 zure Granny Smith appel (raspen) met suiker en citroensap

Bereiding:

Vul een stoompan voor de helft met water. Zet deze op het vuur en breng het water goed aan de kook. Ga in de tussentijd door met het beslag.

Beslag:

Eieren, suikers en TBM samen opkloppen met elektrische mixer tot het eiwit kleurt en goed dik is. Door de TBM zal de hoeveelheid ei aanzienlijk toenemen. Zeef het zelfrijzend bakmeel boven de mengkom. Giet de Sprite langs de zijkant van de mengkom erin. Vouw voorzichtig met een spatel het bloem en de Sprite erdoorheen. Absoluut niet roeren! Dan heb je voor niets het ei luchtig geklopt. Vouw als het ware kleine achtjes met je spatel door het beslag. Schep 2 eetlepels beslag in een andere kom en meng dit met cacao (of dus de andere smaakmaker).

Stomen:

Knip een bakpapiertje voor op de bodem van een bakvorm van 24 cm, bij voorkeur siliconen. Bekleed de deksel van de stoompan met een theedoek. Knoop de bovenkant dicht of bind het op met een elastiek. Schenk het beslag in de voorbereide bakvorm. Schep het cacaobeslag bovenop als een soort swirl. Plaats de bakvorm in de stoompan.



Zet de deksel erop. Zorg ervoor dat de deksel goed aansluit en het geheel goed afsluit, er mag namelijk geen stoom ontsnappen. Stoom de roti kukus gaar in 60 minuten op vol gas. Tussentijds niet spieken, als je de deksel eraf haalt stort het geheel in.

