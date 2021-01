Deze kippenboerderij is benoemd tot Liegebeest: ‘We liegen niet’

Kweekvlees: vegetariër worden zonder je biefstuk op te geven

3 januari Voor menigeen staat het vast. Kweekvlees vervangt op termijn onze gewone biefstuk, gehaktbal of schnitzel. Opgebouwd uit koeiencellen, insecten of suikers. De productie van kweekvlees vraagt weinig ruimte en nauwelijks water en is dus veel duurzamer te produceren dan echt vlees. Maar is het ook lekker?