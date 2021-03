Deze kleine onlinesupermarkt heeft nu al honderdduizenden fans

De jonge onlinesupermarkt Crisp heeft in een nieuwe financieringsronde 30 miljoen euro opgehaald en kan hierdoor verder groeien. Investeerders in Crisp zijn onder meer de oprichters van Just Eat Takeaway (moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl), Adyen en het Duitse techbedrijf Target Global.

Crisp is in november 2018 opgericht door Tom Peeters, Michiel Roodenburg en Eric Klaassen. Het vanuit Amsterdam opererende bedrijf telt inmiddels vijfhonderd medewerkers en heeft een landelijke dekking. ,,Het verschil met andere supermarkten is dat wij pas inkopen nadat de klant heeft besteld. Dat heeft als voordeel dat we niet afhankelijk zijn van voorraad.”

,,De keten is veel korter, producten komen verser bij de klant en we kopen niet te veel in. De uitdaging is dat we een korte maar intensieve keten moeten organiseren. Dat is operationeel een complex verhaal. We werken nauw en direct samen met 650 kleinschalige boeren, makers en kwekers. In de praktijk merken we dat het ons ook met een grotere schaalgrootte lukt om op tijd de boodschappen bij de mensen thuis te bezorgen. De eigen technologie, werkend met behulp van zelflerende algoritmes, is daar een cruciaal onderdeel van’’, zegt mede-oprichter en ceo Tom Peeters.

Het geld dat zijn bedrijf heeft opgehaald, wordt volgens Peeters vooral geïnvesteerd in uitbreiding van het elektrische wagenpark, het assortiment en digitalisering van de logistieke keten. ,,Momenteel heeft Crisp een assortiment van meer dan tweeduizend ‘foodproducten’. Het assortiment zal op den duur verdubbelen. Groente, fruit, vlees, vis, kaas, zuivel en brood zijn categorieën waar we al sterk in zijn. Uitbreiding wordt verwacht in koek en snoep en de internationale keuken. In augustus lanceerden we de mogelijkheid om complete recepten te shoppen. Dat is een schot in de roos. Ook dat breiden we uit.’’

Ruim 300.000 klanten hebben de Crisp-app gedownload. De helft van de bestellingen komt uit de Randstad, de andere helft uit de rest van het land. Minimum bestelbedrag is 50 euro en de boodschappen worden pas boven 75 euro gratis aan huis bezorgd. Volgens Peeters wordt er onder de streep nog geen winst gemaakt, maar blijft er per bestelling voldoende geld over om de kosten te dekken. Vorig jaar was de omzet acht keer groter dan in 2019, exacte omzetcijfers deelt het bedrijf niet.

