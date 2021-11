Deze kruidnoten met bijzondere smaken slaat Sint deze weken in (zoals ‘oma's appeltaart’)

Koken & etenBakkers en supermarkten introduceren ieder jaar nieuwe kruidnootsmaken. Ook dit jaar kun je weer nieuwe varianten proeven. Mocht je het overzicht niet meer bij kunnen houden, zetten we de nieuwe varianten voor je op een rij.

Pepernotenfabriek Van Delft heeft op dit moment 84 smaken, vertelt directeur Oscar de Lange. ,,Hiervan zijn 53 echt kruidnoten, de rest zijn varianten waarbij de kruiden zijn vervangen door koekjes met amandelen of bijvoorbeeld ei.”

,,We hebben vijftien nieuwe smaken dit jaar”, gaat De Lange verder. ,,Brownie, koekjesdeeg, kokos met witte chocolade, puur met sinaasappel, hazelnoot-melk, karamel-machiatto, discodip, confetti-knetter, smurfen, creamy karamel en chocolate chip.”

Van Delft heeft zich ook beziggehouden met het verbeteren van een aantal bestaande smaken. ,,De smaken Liquor Mirabilis (43), crème brûlée, Limoncello en Jäger Chef zijn dit jaar veranderd en verbeterd”, aldus De Lange. ,,De kleur is verbeterd, waardoor hij nog beter bij de smaak past en de smaak is sterker, dus meer in de richting van hoe hij hoort te zijn. Ook zijn de gladheid en glans verbeterd, dit geldt voor al onze chocoladekruidnoten.”

Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur bij Bolletje, kan kort zijn over de nieuwe smaken van het merk. ,,Dit jaar hebben wij de oma’s appeltaart-smaak geïntroduceerd, omdat wij mee hebben gedaan aan een consumentenwedsrijd (de Smaakvolste Verkiezing van Nederland, red.). Daarnaast hebben we vorig jaar ook nog de red velvet-kruidnoten op de markt gebracht, maar dat zijn de enige. Al onze smaken zijn te vinden in de supermarkten.”

Smaken in de supermarkten

Bij Albert Heijn verkopen ze verschillende smaken kruidnoten, vertelt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. ,,Van ons eigen merk verkopen we sinds dit jaar de chocolate chip-, confetti- en hazelnootkruidnoten. We hebben ook een receptuurwijziging in de witte kruidnoten, waaronder een dubbele laag witte chocolade. Soms gaan smaken bij ons uit het schap, bijvoorbeeld de cappuccinosmaak, omdat we zien dat klanten naturel en gechocolateerde (puur, melk, wit) kruidnoten het lekkerste vinden.”

Naast de hiervoor genoemde smaken vind je bij Albert Heijn onder andere de oma’s appeltaart-kruidnoten van Bolletje. Daarnaast vind je in de AH-filialen andere A-merken, zoals de Bastogne- en Bastogne Milka-kruidnoten. Ook diverse smaken van Van Delft zijn te koop bij Albert Heijn. Volgens Aspeslagh zijn er negen verschillende smaken van het AH-huismerk te vinden. ,,Wij verkopen naturel, truffel, karamel-zeezout, bio, puur, melk en wit, chocolate chip, confetti en hazelnoot.”

Quote Verrassen doet verkopen Oscar de Lange, Van Delft

Ook bij Jumbo kun je dit jaar weer verschillende smaken vinden, vertelt communicatieadviseur Janneke van Helvoort. ,,Er zijn ook twee nieuwe smaken geïntroduceerd: carrot cake en glutenvrije/vegan kruidnoten.”



Naast de nieuwe smaken, heeft Jumbo dit jaar verder nog elf andere smaken. ,,Wij verkopen dit jaar naturel, chocolademix, bakkers kruidnoten en bakkers kruidnoten chocolademix, witte chocolade en melk, karamel-zeezout, truffel, cappuccino, feestmix en melkchocolade met kokos”, aldus Van Helvoort. Welke dit jaar zijn afgevallen omdat ze niet in de smaak vielen, wil Jumbo niet kwijt.



,,Verrassen doet verkopen”, stelt De Lange over het steeds groter wordende aanbod van kruidnoten. ,,Er is behoefte aan vernieuwing en verrassing en veel smaken. Veel mensen willen gewoon alles proberen.”

