Deze lunch met ei is gezond én goedkoop

VIDEOHealthy Sisters Najima en Rachida delen in elke video een heerlijk én gezond recept! In deze video laten ze je zien hoe je een zoete aardappel-tortilla maakt.

De ‘gezonde zussen’ beloven dat dit gerecht voedzaam, gezond en ook nog eens budgetproof is. Daarnaast is het ook nog eens supermakkelijk te maken. Het is nét iets anders dan een standaard tortilla door de zoete aardappel, die het gerecht toch een bijzondere twist geeft.

,,Een tip is om het zout vast door de eieren heen te doen”, zegt Rachida. ,,Dan kun je het zo over de aardappelen heen doen.” Het recept is niet alleen ontzettend lekker, het ziet er ook nog eens leuk uit. Volgens Najima kan dit ook als bijgerecht bij het kerstdiner.

Deze heerlijke zoete aardappeltortilla maak je binnen een handomdraai.

Ingrediënten:

- 3 Zoete aardappels

- 1 Rode ui

- 5 Eieren

- Koriander

- Scheutje olijfolie

- Snufje zout

Bereidingswijze:

Snij de zoete aardappel in schijfjes en bak deze in olijfolie. Ondertussen klop je de eieren los en doe je hier een snufje zout bij. Je doet de rode ui er na ongeveer 10 minuten bij. Na 5 minuten kan de koriander en eieren toegevoegd worden. Even op een laag vuurtje laten garen. Smakelijk, besa7a!

Volg Healthy Sisters ook op Instagram voor meer recepten: @healthysistersnl

