Deze Nederlandse kok behoort tot de succesvolste chefs van Europa

Koken & eten Zelfs Dave Roelvink doet de challenge van Barbara (24): ‘Doel is om hamburger met 3 kilo vlees te eten’

13:15 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Barbara Achterberg. ‘Bezorging was onze redding.’