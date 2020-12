Deze thuiskoks maken iets speciaals van kerstdiner: ‘Boerenkool, spaghetti en pannenkoeken in één menu’

Voor hobbykoks is kerst natuurlijk altijd al hét moment van het jaar om uit te pakken, maar deze feestdagen lijken ze daar nog een schepje bovenop te doen. Er vanuit gaande dat een restaurantbezoekje er niet in zit dit jaar, moeten we het toch thuis gezellig zien te maken.



77 procent van de Nederlanders geeft aan dit jaar zelf te gaan koken, zo blijkt uit een recent onderzoek van Lightspeed, leverancier van kassasystemen voor retail en horeca. De rest overweegt eten te laten bezorgen of met behulp van een pakket zelf een maaltijd in elkaar te zetten. 2 procent wil een chef inhuren om thuis een diner te laten bereiden.