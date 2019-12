Deze tien bakkers mogen bakken in de tent van Heel Holland Bakt

Na vijftig taarten vindt de jury het peil hoog. ,,En veel bloemen.” Van Duin: ,,En dat zie je haast niet met de kerst.” De beste mogen door naar de volgende ronde: bakkamp. Aline, Arjen, Jeanette, Shai, Esther, nog een Esther, Nina, Chiel, Johan, Ben, Laurine, Ingmar, Paul, Esther, Saral, Anouk, Warsha, Pauline, Marietje en Joep, Jeroen.



Ze gaan aan de slag met een recept voor amandelsoufflés en ze moeten proeven voor een smaaktest: ‘juffrouw Janny’ laat de bakkers een taartje proeven. Ze moeten het ontleden en een boodschappenlijstje maken voor als je het zou moeten namaken. Nog knap lastig, vinden ze allemaal. Ben is zout vergeten. ,,Dat moet er altijd bij.”



Robèrt geeft hen een kijkje in de wereld van de chocolaterie. De meester doet voor hoe je een taart decoreert met chocolade. ,,Het ziet er bij Robèrt zo simpel uit", zegt Joep. ,,Maar als je het zelf moet doen...” De meester-patissier is tevreden. ,,Ze kunnen allemaal zo de winkel in.” Intussen zaagt Van Duin een boompje om. ,,Met de achterkant van de zaag", stelt hij de boom gerust. ,,Dan doet het minder zeer.”



De slotopdracht is een chocoladetaart. Zoals in alle afleveringen van Heel Holland Bakt is de spanning soms te veel. De ene trilt. Warsha: ,,Je wil niet weten wat er met mijn knieën gebeurt.” Deeg is niet gaar, er zakt her en der wat in. Damage control bij Joep. ,,Niet precies wat ik voor ogen had”, geeft hij toe. ,,Ploeteren. Hij is in elkaar gevallen.” Bij Warsha is de vulling niet stijf geworden. ,,Hè", zegt Van Duin meelevend.