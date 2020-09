Deze vijf gewoonten helpen je gezonder te eten

Maak een weekmenu

Wie goed voorbereid aan de werkweek begint loopt minder risico om uit tijdnood naar iets ongezonds te grijpen. Maak dus elk weekend een weekmenu, waarbij je rekening houdt met je eigen weekagenda en die van je gezinsleden. Kies het liefst voor een gevarieerd menu met veel groenten en fruit. Het weekmenu zal je ook helpen om in de supermarkt sneller en gerichter boodschappen te doen, zonder verleid te worden door de ongezonde voedingsmiddelen in de rekken.



Maak tijd om te ontbijten

Een gezond voedingspatroon start al in de ochtend met een goed ontbijt. Zo zet je meteen je spijsvertering in gang en kan je je ook beter concentreren op het werk of op school. Bovendien vermijd je op die manier dat je ’s middags naar allerlei ongezonde tussendoortjes grijpt. Een goed ontbijt geeft je een verzadigd gevoel tot aan de lunch. Een gezond tussendoortje, fruit bijvoorbeeld, mag altijd.



Kies voor verse en pure ingrediënten

Hoe onbewerkter je voeding, hoe beter. Kies dus zoveel mogelijk voor verse en pure ingrediënten om je weekmenu samen te stellen. Overdrijf ook niet met koolhydraten.



Neem je eigen lunch mee naar het werk

Voorzie in je weekmenu niet alleen het ontbijt en avondeten. Ook tijdens de dag is het immers belangrijk dat je het zo gezond mogelijk houdt. Belegde broodjes of kant-en-klare salades met veel dressing zijn niet de beste keuzes. Thuis een slaatje maken, of gezonde volkorenboterhammen, zonder al die extraatjes en sauzen, kost niet zo veel tijd. Wil je het jezelf gemakkelijk maken? Zorg dan dat je ’s avonds net iets te veel kookt. Zo kan je de volgende dag nog genieten van de restjes. De beste tip om de extra’s niet op te peuzelen? Lepel ze direct over in je lunchbox en zet die al in de ijskast. En lees hier hoe je in een paar minuten een salade maakt voor de middagmaaltijd.



Drink veel water

Gezond eten betekent ook dat je de juiste keuzes maakt wat drankjes betreft. Of zoals diëtisten vaak zeggen: probeer om je calorieën niet te drinken. Dagelijks gesuikerde of alcoholische dranken nuttigen is niet aan te raden. Water daarentegen doet echt wonderen voor je lichaam. Anderhalve liter water per dag drinken is voor een volwassene zeker niet overdreven. Een tip: zet een grote fles water op je bureau of op je werkplek. Je zal zien dat je zo onbewust veel meer zal drinken op een dag. Ben je geen fan van water, dan kan een schijfje citroen of een klein scheutje ongesuikerde grenadine helpen.



