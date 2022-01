Dit gerecht uit de populaire Disneyfilm Encanto kun je makkelijk zelf maken

In de film is de moeder van hoofdrolspeler Mirabel een vrouw die mensen kan genezen met haar heerlijke hapjes. Een van die hapjes: arepa con queso. Julieta, zoals de moeder van Mirabel heet, brengt iedereen die de hartige broodjes ooit at even terug. In New York Times vertelt journalist Laura Zornosa hoe ze de film keek met haar vader. De film is volgens haar een manier om haar land Colombia eens met een frisse blik te zien, na de drugsseries die Netflix over het land bracht, zoals Narcos. Vader Francisco herkende veel bekends in de film, ook het eten. ,,Wie dit heeft gemaakt, die hebben het bij het rechte eind.” De film emotioneerde hem enorm.