Dit heerlijke kersttaartje zit vol groente

Rudolph van Veen is deze periode voor kerst elke dag op tv om lekkere recepten te delen in de kerstsfeer. Zijn recepten zullen makkelijk en snel te maken zijn, belooft hij. Vandaag het recept van pompoenmedaillons met kersen-portsaus.

In deze aflevering van 24Kitchen Feestdagen met Rudolph een recept met groenten in de hoofdrol. ,,Of je nu vegetarisch wil eten of toch meer aandacht voor groenten wil hebben: dit recept is hier perfect voor", aldus Rudolph. Dit gerecht kan zelfs als hoofdgerecht gebruikt worden.

Naast de pompoenmedaillons maakt hij ook nog spruitjes met pompoenpitjes. ,,Doordat ze van te geroerbakt zijn worden ze niet zo snotterig", zegt Rudolph. ,,Ik heb ze wel doormidden gesneden, hele spruiten zou namelijk veel te lang duren.”

Het handige aan dit recept is dat het geen probleem is om het pompoenmengsel gerust een dag in de koelkast te laten staan. Zo kun je het maken van dit recept verdelen over twee dagen.

Ingrediënten

- 400 g flespompoen

- olijfolie

- 150 g quinoa

- 1 rode ui

- 1 teen knoflook

- 2 eieren

- 50 g paneermeel

- mespuntje nootmuskaat

- Kersen-portsaus

- 1 sjalot

- olijfolie

- 250 ml rode port

- 1 el honing

- 100 g diepvrieskersen

- 1 el roomboter

- Spruiten

- 250 g spruiten

- 1 el roomboter

- 50 g pompoenpitten

Bereiding

Stap 1: Pompoen roosteren

Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de pompoen en snijd in blokjes. Besprenkel met een beetje olie en rooster de pompoen op een bakplaat met bakpapier circa 30 minuten in de oven. Laat de pompoen afkoelen.

Stap 2: Kersen-portsaus

Snipper de sjalot fijn. Verhit een scheut olijfolie in een pan en bak de sjalot circa 1 minuut. Voeg de honing en de port toe en laat tot de helft inkoken. Meng de boter met een garde door de saus en voeg de kersen toe. Breng de saus op smaak met zout.

Stap 3: Pompoenmedaillons

Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snipper de ui fijn. Snijd de knoflook fijn. Prak de pompoen met een vork of een pureestamper tot puree. Meng de pompoenpuree, quinoa, ui, knoflook, eieren, paneermeel en de nootmuskaat. Breng op smaak met zout en peper. Vorm met vochtige handen 8 medaillons van het pompoenmengsel. Verhit een scheut olie in een pan en bak de medaillons in circa 6 minuten rondom goudbruin.

Stap 4: spruiten

Verwijder de kontjes van de spruiten en snijd de spruiten in plakjes. Smelt de boter in een pan en gaar de spruiten circa 3 minuten totdat ze zacht maar nog steeds groen zijn. Voeg de pompoenpitten toe en bak circa 1 minuut mee. Voeg een klein scheutje water toe en laat nog circa 2 minuten op laag vuur zachtjes stoven. Serveer met de pompoenmedaillon en kersen-portsaus.

Tip van Rudolph: Garneer het gerecht met een toefje cress, waterkers of veldsla.

24Kitchen Feestdagen met Rudolph is elke werkdag om 18.30 uur te zien op 24Kitchen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.