Dit ijs bevat slechts twee ingrediënten, maak je super makkelijk en kun je (bijna) ongelimiteerd eten

Koken & EtenWaterijs, softijs en schepijs: heerlijk, maar niet allemaal even gezond. Op TikTok en Instagram is het recept voor ‘ nicecream ’ populair. Een alternatief op basis van amper twee ingrediënten. En je hebt er geen ijsmachine voor nodig.

Met het warme weer zoeken we allemaal graag verkoeling op, zeker met een ijsje erbij. ‘Nicecream’ is een gezond en populair alternatief voor de wat klassiekere ijsjes. Zelf makkelijk te maken en lekker. Het enige wat je nodig hebt: twee ingrediënten en een blender.

In zijn puurste vorm bevat nicecream één ingrediënt: bevroren banaan. Heb je door de hitte bijvoorbeeld wat overrijpe bananen in de fruitschaal liggen? Snijd ze dan in stukjes en vries deze een dagje of langer in, tot het moment dat je ijs wil gaan maken. De textuur van bevroren banaan vormt de ideale basis om romig ijs mee te maken.

De gezonde versie

Personal Trainer Gudrun Hespel deelt met haar volgers op Instagram in een video hoe ze kiest voor een variant met pindakaas. Hoe je het maakt? Je haalt de bevroren stukjes banaan uit de diepvries en doet ze in een blender, samen met een lepel pindakaas. Blend alles tot één egale massa en in geen tijd heb je een romige nicecream waar je (bijna) ongelimiteerd van kan genieten.

Je kan de nicecream zo opeten of verder afwerken met extra toppings, zoals bananenschijfjes. Naast banaan is ook ander bevroren zomers fruit een leuke optie om toe te voegen. Bevroren mango, frambozen, blauwe bessen of aardbeien zorgen voor een frisse fruitsmaak. Geen zin in een versie met pindakaas? Dan past die lepel choco ongetwijfeld ook goed bij dat bananensmaakje. Net zoals cacao, kaneel of vanille.

View this post on Instagram A post shared by GUDRUN | psycholoog & personal trainer (@gudrunhespel)

Gecondenseerde melk

De Amerikaanse Ingrid (@ipinkit) deelt op TikTok een tweede optie om nicecream te maken. Haar recept bevat gecondenseerde melk, een ingrediënt waarmee je makkelijk zelf ijs kan maken zonder ijsmachine. Gecondenseerde melk is koemelk waar extra suiker aan is toegevoegd en waaraan water is onttrokken. Daardoor heeft de melk een iets dikkere textuur, omdat er zo weinig vocht in zit, en zorgt het voor een smeuïgheid die perfect bij ijs past. Deze versie is wel wat calorierijker.

In haar versie kiest Ingrid voor bevroren mango met gecondenseerde melk, maar ook de banaan zoals hierboven of bevroren blauwe bessen vormen een mooie basis om mee aan de slag te gaan. Voor een plantaardige versie kan je werken met gecondenseerde kokosmelk.

Vier ingrediënten, nog iets minder gezond

Niet alleen op sociale media wagen heel wat TikTokkers of Instagrammers zich aan deze ijstrend, ook de bekende Engelse culinair auteur Nigella Lawson heeft de smaak te pakken. Zij gaat voor de variant met gecondenseerde melk en een koffietwist. ‘Ik ben bijna beschaamd om dit recept uit te schrijven, omdat het zo makkelijk is’, vertrouwt ze haar lezers toe. ‘Het recept is misschien makkelijk, maar de smaak van het eindresultaat is ontzettend rijk en smeuïg’.



De ultieme food queen voegt aan 175 ml gecondenseerde melk nog twee eetlepels instant espressopoeder, 300 ml room en twee eetlepels koffielikeur toe. Weer een tikkeltje minder gezond, maar zó lekker.

View this post on Instagram A post shared by Nigella (@nigellalawson)

