Dit is de reden waarom thee zowel opwekkend als rustgevend is

Koken & EtenOp 15 december is het de internationale Dag van de Thee, een dag waarop thee in de schijnwerpers staat. In Nederland drinken we dagelijks gemiddeld drie koppen van deze warme drank. Hoe gezond dat is, vertellen twee thee-experts.

In Nederland drinken de theedrinkers gezamenlijk dagelijks 16,2 miljoen koppen thee. Dat blijkt uit het Nationaal Koffie- en Theeonderzoek 2022 van de branchevereniging Koffie & Thee.



Dat zijn er nogal wat en dat is niet zo gek, zegt Linda Cebrian, eigenaar van theeplantage Het Zuyderblad. ,,Thee wint de laatste jaren heel erg aan terrein, mensen associëren thee namelijk met gezondheid en dat vinden we steeds belangrijker. We hebben ook steeds meer mogelijkheden om betere theeën naar Nederland te halen en we leren steeds meer over de achtergronden en culturen.”

Werkt thee rustgevend?

Thee zonder suiker staat in de Schijf van Vijf. Er zitten dan ook verschillende voordelen aan het drinken ervan. ,,Thee gemaakt van de blaadjes van de theeplant (dus niet de infusies zoals munt- en gemberthee) heeft een vet- en vochtafdrijvend effect door de cafeïne en theobromine die erin zit”, vertelt theesommelier Mariëlla Erkens. ,,Thee werkt zowel stimulerend als rustgevend, in tegenstelling tot koffie die alleen stimulerend werkt. Naast cafeïne zit er namelijk ook theanine in thee, dat is een rustgevend stofje. Thee maakt je dus gefocust, helder en wakker, maar je blijft ook rustig.”

,,In thee zitten veel antioxidanten”, vult Cebrian aan. Die voorkomen dat agressieve stoffen in het lichaam schade kunnen geven aan cellen en weefsels. ,,Daarnaast bestaat het voor 99 procent uit water, en die ene procent is dan de extractie van de fusie van het blad.”

Thee bevat van nature cafeïne als afweermechanisme tegen insecten. ,,Thee die hoger op de berg groeit bevat minder cafeïne, op grote hoogtes heb je namelijk minder last van insecten”, legt Cebrian uit. Ook geroosterde thee bevat minder cafeïne, bijvoorbeeld de Japanse hojicha of kukicha.



Erkens legt uit hoe dat komt: ,,In de laatste fase van het productieproces wordt thee gedroogd in de oven. Sommige theesoorten krijgen een nabehandeling in de vorm van roosteren. De cafeïnekristallen blijven dan aan de ovenwand kleven. Daardoor blijft er minder cafeïne achter in het theeblad.”

Door je thee van tevoren te wassen kun je ook de cafeïne verminderen. ,,Hiermee reduceer je 70 procent van de cafeïne”, weet Cebrian. Als je echt niet tegen cafeïne kunt, kies je volgens haar liever voor een kruideninfusie of rooibos. ,,Daar zit het namelijk niet in.”

Momenteel is matchathee populair, zegt Erkens. ,,Met deze gemalen, groene thee worden veel cappuccino-achtige drankjes gemaakt, de matcha-latte. Het is een poeder dat wordt aangemaakt met kokend water, of in het geval van de matcha-latte met melk. Dat papje drink je in zijn geheel op, daardoor krijg je alles binnen van het blad en zo neem je alle antioxidanten tot je. Maar dat maakt het niet per se de gezondste theesoort, want je krijgt ook meer cafeïne binnen waar je weer last van kunt krijgen.”



Welke theesoort het gezondst is, is volgens Erkens sowieso lastig te zeggen. ,,Dat is afhankelijk van waar, hoe en op welk moment van het jaar een thee wordt geplukt.”

Kan thee wijn vervangen?

Thee vervangt steeds vaker de rol van wijn bij mensen die ervoor kiezen geen alcohol te drinken, zien beide thee-experts. ,,Thee bevat veel verschillende aroma’s, dat past net als wijn erg goed bij bepaalde gerechten. Het kan elementen in een gerecht naar boven halen of het juist temperen of zachter maken. En net als bij wijn krijg je één plus één is drie, dus het geeft een nieuwe smaak”, zegt Cebrian.

Wil je het maximale uit je theesmaak halen? Gebruik dan zacht water met een neutrale pH-waarde, tipt Erkens tot slot. ,,Iedereen zet thee eigenlijk verkeerd. Ons eigen kraanwater is namelijk niet geschikt voor koffie en thee. Voor deze dranken moet het water gefilterd worden, want ons water is hard. Zodra je water boven de 60 graden verhit krijg je kalksteen, die absorbeert de fijne aroma’s in koffie en thee. Met zacht water smaakt je thee dus veel beter.”

Wel of geen thee als je zwanger bent? Ouders van Nu legt uit hoe het zit met cafeïne als je in verwachting bent.

