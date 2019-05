Dit is de uitvinder van de ‘stroepwoffel’-Mc-Flurry die furore maakt in de VS

Koken & etenHet bleek een gouden greep: McFlurry met stroofwafelsmaak. Alle Amerikanen zien het ijsje binnenkort op de menukaart staan. Het is de eerste keer dat McDonald's in Amerika een Nederlandse vinding introduceert. De bedenker is franchisenemer Robert de Gruyter.

Stroepwoffel. Dat zal ongeveer de uitspraak zijn die Amerikanen straks zullen gebruiken voor de nieuwe soort McFlurry. Ze zijn bij McDonald's vanaf begin juni tijdelijk bij meer dan 14.000 restaurants in Amerika verkrijgbaar. Maar tien jaar geleden bedacht de Haarlemse franchisenemer Robert de Gruyter deze smaak al.



De Gruyter is verguld met het succes dat zijn vinding heeft in de VS. Voordat hij bij McDonald’s werkte, was hij 2,5 jaar werkzaam bij een ijsproducent. ,,,Toen McDonald’s de McFlurry bedacht, werd ik meteen enthousiast over de mogelijkheden. Ik ben naar de supermarkt gegaan en heb verschillende koekjes gekocht. Thuis aan de keukentafel ben ik gaan experimenteren: eerst kruimelen en dan door het ijs draaien.”

Na diverse recepturen geprobeerd te hebben, kwam hij uit bij de stroopwafel. ,,Dat bleek een perfecte combinatie. Het bleek hét product voor de McFlurry. Dat heeft ook te maken met de stroopwafel op zich. Mensen hebben daar meteen een idee bij, vindt De Gruyter. ,,Meer dan bij een zandkoekje.” De Gruyter vindt het prachtig dat zijn vinding de oceaan oversteekt. ,,Nu kunnen ook de McFlurry-fans in Amerika genieten van mijn stroopwafelvariant.”

Zijn uitvinding is hier in Nederland eigenlijk allang geen nieuwtje meer. Communicatiemanager van McDonald’s Nederland, Eunice Koekkoek: ,,Deze variant werd in 2009 voor het eerst geïntroduceerd op de Nederlandse menukaart en was toen ook meteen favoriet. We zijn dan ook ontzettend trots dat binnenkort heel Amerika kan smullen van deze klassieker uit Nederlandse keuken.”



Miljonair is De Gruyter van zijn stroopwafelsmaak niet geworden. ,,Maar ik ben wel rijk, want ik heb een geweldige vrouw en kinderen en ik werk met een mooi bedrijf.” De vinding werd in 2010 beloond met een award van McDonald's. ,,Ik vind het een eer dat ik nu in het rijtje sta met Jim Delligatti, die de Big Mac heeft uitgevonden. Ook dat is rijkdom.” Zelf lust hij de McFlurry ook graag. ,,Ik ben altijd een ijslover geweest. En elke nieuwe smaak wil ik graag proberen. Het is een beetje een guilty pleasure.” Zijn tijd in de ijswereld heeft ook sporen achtergelaten, zegt hij. ,,In de vakantie ga ik graag altijd even kijken bij de diepvriesafdeling. Kijken wat ze daar hebben.”

De lancering van zijn stroopwafelijsje is begin juni in de Verenigde Staten. Of De Gruyter, die een vestiging heeft in Haarlem en een in Santpoort-Noord, daarbij is, is nog onbekend. ,,Het zou wel heel erg leuk zijn. Ik denk dat dat wel goedkomt. En de Nederlandse fans? Mogen die ook weer genieten van de echte Nederlandse smaak? ,,Daar ga ik niet over. Dat ligt bij McDonald's Nederland. Maar het zou natuurlijk wel heel leuk zijn.”